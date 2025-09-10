Successo a Santiago per il lancio della 13/a edizione di Espacio Food & Service, la principale fiera alimentare del Cile e punto di riferimento in tutta l’America Latina, che quest’anno avrà l’Italia come Paese invitato d’onore.

L’evento, che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre presso Espacio Riesco, riunirà oltre 20 nazioni e più di 1.300 espositori su una superficie di 35 mila metri quadrati, confermandosi come una piattaforma unica di networking, aggiornamento professionale e proiezione internazionale.

Alla cerimonia di presentazione hanno preso parte l’ambasciatrice d’Italia in Cile, Valeria Biagiotti, il governatore della regione del Bío Bío Sergio Giacaman, la sottosegretaria al Turismo Verónica Pardo e il sindaco di Huechuraba Max Luksic, insieme a rappresentanti istituzionali e del settore privato.

La presenza italiana, che unisce tradizione culinaria e innovazione agroalimentare, sarà rappresentata da numerose imprese e si articolerà in una ricca agenda di attività, tra cui seminari e conversazioni dedicate alla dieta mediterranea e alla valorizzazione delle denominazioni di origine, a testimonianza del legame tra eccellenza gastronomica, salute e sostenibilità.

Le iniziative sono promosse dall’Ambasciata d’Italia in Cile, in collaborazione con l’ufficio Ice e la Camera di commercio italiana in Cile.

“L’Italia – ha dichiarato l’ambasciatrice Valeria Biagiotti – arriva a Espacio Food & Service con il meglio della sua tradizione culinaria e della sua innovazione agroalimentare. Siamo orgogliosi di poter condividere con il Cile i valori della dieta mediterranea e della cucina italiana, la nostra eccellenza nelle denominazioni di origine e l’impegno per un’alimentazione sana e sostenibile, che unisce culture e si prende cura delle persone e del pianeta”.