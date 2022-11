CANADA | Toronto, La Marca (Pd) incontra i Consoli Zelioli e Romani: “Avviciniamo il Consolato ai cittadini”

Si è svolto a Toronto l’incontro tra Francesca La Marca, Senatrice del Partito Democratico eletta nella ripartizione elettorale America Settentrionale e Centrale, il Console Generale a Toronto Luca Zelioli e la neo-Console Giulia Romani. L’incontro, richiesto dalla rappresentanza consolare, è servito per fare il punto su numerose questioni aperte.

«Durante l’incontro – ha dichiarato la Marca – sono stati affrontati molti temi, tra i quali quello degli enti gestori che operano sul territorio e la tematica delle richieste di cittadinanza. In particolare però si è discusso di due tematiche: l’urgente e non più rimandabile necessità di incrementare il personale del Consolato e l’attivazione di strumenti per rendere più facile e diretto il rapporto tra il Consolato e i nostri connazionali all’estero. Ricordo – ha specificato La Marca – che il solo Consolato di Toronto è un Consolato di prima classe che ricopre un’ampia circoscrizione, comprendente quasi l’intera provincia di Ontario, le province di Manitoba e dei Territori del Nord-Ovest in cui risiedono, secondo dati A.I.R.E, oltre 75mila connazionali. La mia principale preoccupazione – prosegue La Marca – è che un Consolato così importante attraversi oramai da anni una situazione di cronica mancanza di personale. Dall’Italia, nei prossimi mesi, mi impegnerò non solo per supportare le richieste del Consolato ma di tutta la rete diplomatica italiana.»

L’incontro è stata anche l’occasione ufficiale per ringraziare il Console Generale Zelioli e la neo-Console Giulia Romani per l’attivazione, proposta dalla stessa senatrice, di una linea telefonica esclusivamente dedicata ai connazionali over 75, riservata alla prenotazione di un appuntamento per il rilascio del passaporto. I connazionali, a cui il servizio è dedicato, possono già chiamare ogni lunedì, dalle 11 alle 12, il numero: (+1) 437-522-2402.

«Si tratta di un primo passo importante – commenta La Marca – ringrazio il Console Zelioli per aver dato seguito alla mia richiesta. La linea è attiva e numerose sono le telefonate già pervenute al Consolato italiano. Ora mi concentrerò sul conseguire due obiettivi: da un lato la possibilità di ampliare questa modalità di comunicazione ad altri servizi consolari, non limitandola alle sole procedure di rilascio del passaporto, dall’altro, mi adopererò per fare in modo che anche altri Consolati seguano l’esempio del Consolato Generale di Toronto.»

L’obiettivo principale del mio mandato – prosegue La Marca – è quello di rendere più facile la vita dei nostri connazionali all’estero soprattutto, ma non solo, nel rapporto con tutti gli enti del “Sistema Italia” fuori dai confini nazionali. È un impegno che perseguo fin dal 2013, prima alla Camera ed oggi al Senato. Il rafforzamento della nostra rete consolare – conclude La Marca – è essenziale per far sentire i nostri connazionali all’estero supportati nella loro quotidianità e per garantire il mantenimento di quel legame, spesso molto profondo, con la loro terra d’origine».