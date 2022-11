VIDEO | Incanto di luci all’Orto Botanico di Roma

Travel experience. Incanto di Luci a Roma, all’Orto Botanico. Dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, approda per la prima volta in Italia, un evento che interessa 18 città d’Europa.

Una kermesse che inserisce la città eterna in un reticolato di 18 paesi europei che si illumineranno in una maniera più che originale, nei mesi a cavallo delle feste.

E non si tratta di luminarie, quelle sono un’altra cosa. Si tratta di un percorso originale e speciale che affascinerà il pubblico dei visitatori. Un evento dal sapore magico che contribuirà a rendere ancora più bella la capitale. Si camminerà fra istallazioni luminose e migliaia di luci a led.

L’Orto Botanico ospiterà un itinerario di circa un chilometro e mezzo che comprenderà cattedrali di luce, fontane luminose, prati, lungolaghi e stelle.

La kermesse sarà inoltre accompagnata da melodie a tema che daranno l’impressione di sognare, di passeggiare in un mondo fatato, favoloso e fiabesco.

Luci e musica unite e connesse insieme per promuovere un messaggio non solo di bellezza, ma anche di speranza e di pace. Un happening imperdibile, indimenticabile, una mostra sensoriale approdata in una favolosa location italiana e romana.