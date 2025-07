Domenica 6 luglio, la Place Marie Janson a Saint-Gilles si è trasformata in una vivace piazza italiana a cielo aperto per la prima edizione della Festa Italiana, organizzata dal Comites Bruxelles, Brabante e Fiandre.

Nonostante i grigi nuvoloni e la pioggia caduta senza sosta fino al primo pomeriggio, l’iniziativa ha riscosso un grande successo, con una partecipazione calorosa da parte del pubblico, che ha popolato la piazza per tutta la giornata con grande entusiasmo.

Pensata come un momento di incontro e condivisione, aperto a tutte le italiane e gli italiani in Belgio – ma anche a tutti gli amanti della cultura italiana – la Festa ha proposto un programma ricco e variegato: concerti, incontri culturali, poesia, laboratori, gastronomia e libri, per raccontare la vivacità della presenza italiana nel cuore d’Europa.

Organizzata dal Comites con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Bruxelles, del Consolato Generale d’Italia a Bruxelles, dell’Istituto Italiano di Cultura, del Comune di Saint-Gilles, della Camera di Commercio Belgo-Italiana e dell’Agenzia ICE – Italian Trade Agency, la Festa si è confermata come un’importante occasione per valorizzare la presenza italiana in Belgio e rafforzare i legami tra comunità italiana e territorio.

Durante tutta la giornata, gli stand delle associazioni italiane hanno animato la piazza con attività culturali e proposte gastronomiche regionali, offrendo ai visitatori un viaggio autentico attraverso le tradizioni italiane. Lo show cooking dell’Associazione Cuochi Italiani in Belgio, guidata dal presidente Pino Nacci, ha completato l’esperienza con piatti della tradizione preparati dal vivo.

A concludere la giornata, una lotteria molto partecipata, resa possibile grazie al sostegno di numerosi esercizi commerciali italiani attivi a Bruxelles e in Belgio, che hanno messo in palio prodotti e servizi legati all’eccellenza italiana.

La Presidente del Comites, Alessandra Buffa, ha dichiarato: “È stata un’occasione importante per rafforzare il senso di comunità e condividere con entusiasmo una giornata dedicata a valorizzare la ricchezza e la varietà del mondo italiano presente a Bruxelles. Un ringraziamento speciale a tutte le associazioni, senza le quali il successo della Festa Italiana non sarebbe stato possibile, e alle istituzioni e ai partner che hanno sostenuto e creduto in questa iniziativa. Questo risultato ci dà slancio per lavorare con ancora più passione alla prossima edizione”.

Nicoletta Voltarelli, Segretaria Generale del Comites, ha aggiunto: “La Prima Festa Italiana a Bruxelles nasce dall’unione di tante sinergie, prima di tutto all’interno del Comites e poi naturalmente con tutti gli altri attori coinvolti: istituzioni italiane e belghe che hanno sostenuto e sposato pienamente l’iniziativa. Un grazie particolare alle infaticabili associazioni che hanno deciso di chiudere con questo strepitoso evento un anno di lavoro lungo e ricco di attività”.