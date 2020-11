AZZURRO CARIBE | Repubblica Dominicana, nasce il progetto “Made in Italy-RD”

“MADE IN ITALY – REPUBBLICA DOMINICANA” è un innovativo sito web creato per promuovere tutte le attività commerciali, le imprese, i servizi e le organizzazioni no profit italiane operanti nella Repubblica Dominicana.

É un progetto che nasce da un’idea di un gruppo di connazionali residenti all’estero, impegnati in iniziative a favore della comunità italiana a cui appartengono.

Tra questi, menzioniamo ad esempio il suo creatore e promotore principale: Flavio Bellinato, segretario del Com.It.Es. di Panama, presidente della Fundación Solidaridad Italiana e Coordinatore MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero Nord e Centro America. Tra gli altri integranti del progetto ci sono persone conosciute nell’ambito dell’associazionismo italiano all’estero, tali come Giuseppe Cacace, Angelo Viro, Eugenio Neri, Sergio Cipolla e Diana Spedicato.

L’amore per la Madre Patria e per la Repubblica Dominicana, insieme al desiderio di far conoscere ancora di più la cultura italiana e la professionalità con cui i connazionali nel mondo operano nei diversi settori produttivi, li hanno motivati a creare questo sito web, il cui obiettivo principale è diventare un punto di riferimento per chi vuole acquisire prodotti e servizi italiani nel Paese dei Caraibi.