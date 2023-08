ARGENTINA | Italiani nel mondo, Comites Rosario lancia una campagna per la raccolta di libri in italiano

Il Comitato degli Italiani all’Estero (COMITES) di Rosario, Argentina, ha lanciato una campagna per la raccolta libri a favore della biblioteca popolare “Victorino Rodriguez”, per la creazione di un angolo italiano aperto al pubblico.

“L’idea è nata per iniziativa della dottoressa Daniela Valentini, membro del Comites, che ha sottolineato il bisogno della biblioteca di realizzare un angolo italiano con libri sull’immigrazione, poiché frequentata da persone che leggono ad adulti che vogliono ascoltare letture in italiano”, ci spiega Juan José Mocciaro, scrittore, ex presidente dell’Associazione di Biblioteche Popolari di Rosario e membro del Comites.

“In qualità di membro della Commissione Istruzione del Comites e assieme a Marcelo Pintagro, responsabile della Cultura, abbiamo invitato gli enti a donare libri e a realizzare il progetto”.

La circoscrizione consolare di Rosario è una delle più estese del paese, e comprende, oltre alla provincia di Santa Fe, di cui Rosario è la capitale, anche le provincie di Formosa, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos e Misiones, dove esistono molteplici organizzazioni per la diffusione dell’italiano. “La maggior parte delle entità italiane della giurisdizione di Rosario hanno la propria biblioteca e corsi di lingua. Inoltre, si è tenuto recentemente un incontro di scrittori locali che hanno scritto libri sull’argomento”. Lo stesso Mocciaro è stato protagonista dell’evento. Nel 2019 ha infatti pubblicato “Con gli occhi a Gangi”, dedicato al paese siciliano dove nacque suo nonno, e più recentemente ha scritto assieme allo storico Ernesto Ciunne “La storia del Club Italiano di Rosario” e sta compilando un volume intorno al centenario della visita del Principe Umberto di Savoia in Argentina.