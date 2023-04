25 APRILE | L’evento del Comites Montreal: “Cosa rappresenta per noi la Festa della Liberazione?”

Il Com.It.Es. Montréal informa che martedì 25 aprile 2023 alle 19h30 ci sarà un evento alla sede del Com.It.Es. Montréal (8370-309 Boulevard Lacordaire, Montréal) in occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo con la presenza del Professore Emerito Bruno Ramirez, docente di storia all’università di Montréal, con la partecipazione speciale del Professore Luca Sollai ricercatore presso Il Centro Studi e Ricerche Internazionali dell’università di Montréal.

Il titolo della conferenza sarà: PERCHÉ GLI ITALIANI CELEBRANO (O NON CELEBRANO) IL 25 APRILE.

“Ricordiamo – si legge in una nota del Comites di Montreal – che il Prof. Bruno Ramirez è autore di varie pubblicazioni scientifiche sulla storia delle migrazioni in Nord America, in particolare dell’emigrazione italiana in Canada e a Montréal. Il Professore Luca Sollai detiene un dottorato in Storia, ottenuto all’Université de Montréal. È Professore a tempo parziale al Département d’histoire de l’Université de Montréal ed è anche Chargé de recherche pour l’Europe al Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal”.