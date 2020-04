SONDAGGIO EMG Acqua | Fiducia nei leader: Conte 42%, Meloni e Salvini al 36%

Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre, è Giuseppe Conte il leader che riscuote maggiore fiducia tra gli intervistati con il 42% (un punto in meno rispetto alla settimana scorsa), seguito da Giorgia Meloni e Matteo Salvini al 36%, Nicola Zingaretti al 22%, Luigi Di Maio al 21%, Silvio Berlusconi al 20%. Poi Carlo Calenda al 17%, Giovanni Toti al 16%, Matteo Renzi al 15%, Vito Crimi al 9%.

Secondo lo stesso sondaggio, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 28,4%, seguito dal PD al 20,7% e dal M5S al 14,7%. Poi Fratelli D’Italia al 13,7%, Forza Italia al 6,6%. Italia Viva è al 5,1%, La Sinistra 2,5%, Azione (Calenda) al 2,3%, Europa Verde al 2,0%, più Europa al 1,5%.

Alla domanda: “In questi mesi di chiusura il governo ha fatto abbastanza per preparare la fase 2?” ha risposto, “NO” il 50% degli intervistati, “Si'” il 28%. Il 22% preferisce non rispondere.

Alla domanda: “È giusto far ripartire tutta l’Italia allo stesso ritmo o bisognerebbe differenziare le riaperture per regioni?” ha risposto, “No, e’ sbagliato bisogna differenziare le riaperture” il 50% degli intervistati, “Si’, e’ giusto” il 31%. Il 19% non sa indicare.