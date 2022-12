Pedalotto o Pannellotto: gli alberi di Natale a Roma

Nella capitale sono stati simpaticamente ribattezzati dai romani Pedalotto e Pannellotto o Pannellacchio. A Roma, in piazza del Campidoglio quest’anno c’è Pedalotto, l’albero di Natale alimentato dalle pedalate. Si tratta di una novità originale e tutta ecosostenibile e risparmiosa. Ed è proprio per questo motivo che è stato soprannominato con questo appellativo simpatico e un po’ buffo.

L’albero di Natale a pedali infatti può essere illuminato da tutti quelli che vorranno pedalare su una delle sei biciclette che fungono da generatore e che resteranno ai piedi dell’albero per tutte le feste natalizie. L’albero è alto più di sei metri ed è stato allestito il 14 dicembre.

Sulla pedana rossa che si trova alla sua base troneggia una scritta bilingue: “Pedala e illumina la stella/ Ride me and light the star”. Dunque il messaggio da recepire è che l’energia è un bene, ma va conquistata e non sprecata, e va conquistata in maniera sostenibile. I romani sono avvertiti.

Pannellacchio o Pannellotto è l’albero che è stato installato a piazza Venezia e viene acceso con i pannelli fotovoltaici. Dall’8 dicembre l’abete dalle luci dorate svetta davanti alla rotatoria della piazza, ai piedi dell’Altare della Patria. Viene alimentato da due grandissimi pannelli solari che sono stati collocati nel centro di piazza Venezia e alimentano il sistema di illuminazione dell’abete.

L’albero è alto 22 metri ed ha rami molto fitti, ed anche questo è stata una scelta fatta in nome del risparmio e della sostenibilità. Un altro bellissimo e suggestivo albero come da tradizione è quello che si trova in piazza San Pietro.

Lo scorso 4 dicembre è stato montato, davanti all’ingresso della basilica e proviene dall’Abruzzo. Si tratta di un maestoso abete bianco, alto 26 metri, decorato con addobbi preparati artigianalmente. Imponente e prestigioso, dona alla basilica e a tutti i visitatori un senso di pace e di serenità.