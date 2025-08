L’Italia si conferma leader europea del gelato. Solo nel 2024 sono state vendute oltre 600 milioni di porzioni di gelato artigianale, con una quota del 26,4%, seguita da Germania (25,1%) e Spagna (20,6%).

In un mercato europeo in crescita del +2,1%, il Made in Italy rappresenta una fonte di valore strategico per espandersi oltreconfine.

Export in piena espansione

Tra il 2023 e il 2024 l’export di gelati artigianali italiani è cresciuto del +10,8%, raggiungendo 387,8 milioni di euro, con volumi superiori ai 100 milioni di kg (+19% sul 2023), specialmente verso Germania, Spagna, Francia e Stati Uniti.

Ma non c’è solo il gelato. L’intera filiera italiana tra ingredienti, semilavorati e macchinari vale oltre 4,5 miliardi € e dà lavoro a 120.000 persone:

Il settore degli ingredienti e semilavorati ha un fatturato di 1,1 miliardi di euro e un’export pari al 67% del totale.

Il comparto delle macchine e attrezzature per gelaterie ha generato 670 milioni di euro (+3% rispetto al 2023).

I principali mercati di destinazione includono Stati Uniti (quasi il 20% dell’export), Regno Unito, Germania, Spagna e Francia.

Numeri che fanno da apri pista per la 65ª edizione del MIG – Mostra Internazionale del Gelato, che si terrà dal 30 novembre al 3 dicembre 2025, presso i padiglioni di Longarone. Con la novità di avere quest’anno la VEGANOK EXPO, area dedicata ai gelati fatti solo con ingredienti vegetali.

Un evento che non è solo una vetrina per gelatieri, ma anche una piattaforma di lancio internazionale per tutta la filiera, dagli ingredienti al packaging e alle tecnologie, per intercettare i trend globali del gelato vegetale, e consolidare la presenza nei mercati esteri.

L’importanza del MIG – VEGANOK EXPO

I gelatieri italiani possono trasformare il proprio gelato in un ambasciatore internazionale del Made in Italy, grazie al MIG – VEGANOK EXPO, che è il trampolino di lancio sui mercati esteri grazie a:

Accesso al mercato globale e a buyer internazionali

L’area dedicata al gelato vegetale è un’occasione unica per presentare prodotti a buyer internazionali: la forte crescita export evidenzia la domanda per gelati gourmet di qualità, sostenibili e plant-based. Audience internazionale garantita: la Mostra Internazionale del Gelato (MIG) nel 2024 ha chiuso a 10mila visitatori da 31 paesi esteri: primeggia la Germania, seguono i Paese Balcanici, Belgio, Francia, Giappone e Argentina, Taiwan, Marocco, Brasile e Colombia. Visibilità, grazie alla vetrina VEGANOK EXPO, ogni azienda presente ha maggiore visibilità e possibilità di networking con i canali della ristorazione, catene specializzate e mercati B2B in espansione; oltre alla visibilità garantita dal Network di VEGANOK e la presenza su veganokmaps.com Posizionamento Premium

Il trend vegetale risponde alla crescente domanda etica e salutistica dei consumatori; avere uno stand VEGANOK significa valorizzare l’export con messaggi certificati e di alto valore percepito.

Un’opportunità unica per imprese del settore B2B e B2C insomma, dove export, certificazione e visibilità internazionale si incontrano per valorizzare prodotti di eccellenza.