L’EVENTO | “La Puglia arriva a Madrid”

L’associazione Pugliesi in Spagna ha organizzato, in collaborazione con Amici della Puglia di Roma e sotto l’importante patrocinio di Puglia Promozione, Agenzia Regionale del Turismo – Regione Puglia, “La Puglia arriva a Madrid”, un grande evento di artigianato e tradizione dove c’è stata l’opportunità di ascoltare, e degustare, la storia e le origini di tre importanti prodotti Made in Puglia: le orecchiette baresi con la partecipazione della famosa Nunzia (una delle “signore di Bari Vecchia”), le luminarie leccesi con la partecipazione del titolare dell’azienda “Fratelli Parisi”, una delle più importanti aziende del Salento e, per ultimo, Cantine San Marzano, una delle cantine pugliesi più rinomate nel mondo e assoluta eccellenza nell’ambito enologica pugliese.

L’evento ha avuto luogo in diversi ambienti della Scuola Statale Italiana (Calle Agustín de Betancourt, 1 – Madrid) grazie alla gentile accoglienza e disponibilità del Dirigente Prof. Massimo Bonelli e delle Prof.sse Stringari, Affatato, Iacomini e dei tecnici tutti.

E’ un evento che ha l’intento di promuovere la Puglia all’estero attraverso la storia e le tradizioni che la caratterizzano.

Si ringrazia per il supporto, inoltre: Molino Casillo, il CIM – Confederazione Italiani nel Mondo, il Com.It.Es. – Comitato degli Italiani all’Estero, Fratelli Parisi, Cantine San Marzano e Mena Apulian Food, ristorante di cucina pugliese a Madrid.