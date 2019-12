Gelmini: “Forza Italia è tornata in movimento, con Berlusconi lavoriamo alla riorganizzazione”

Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, in una intervista a “Il Giornale” afferma: “Abbiamo una grande opportunità, perché i nostri temi (il lavoro, le tasse, la tutela della libertà d’impresa, le infrastrutture, la giustizia) sono tornati centrali nel dibattito politico e nel Paese. Noi siamo quelli della legge Biagi, della legge obiettivo sulle grandi opere, dell’alta velocità, dell’aumento delle pensioni minime e del milione di posti di lavoro. E Forza Italia è tornata in movimento”.

“Con Berlusconi stiamo lavorando alla riorganizzazione – si legge ancora nell’intervista – abbiamo indicato due sindaci quarantenni, Romizi e Bagnasco, alla guida di regioni importanti come Umbria e Liguria. Il coordinatore dei giovani, Marco Bestetti, è presidente di un Municipio a Milano. Stiamo valorizzando chi si è fatto le ossa sul territorio. Con Giorgio Mulé, che ha sostituito Galliani, daremo nuovo slancio ai dipartimenti, coinvolgendo le migliori teste pensanti del partito, e Catia Polidori rilancerà il movimento femminile. Ma il rinnovamento non può fermarsi qui. Andremo avanti con determinazione: non è il momento di stare fermi né di perdere tempo in oziose discussioni interne. A gennaio, come gruppo Camera, faremo una grande iniziativa sulla giustizia, e subito dopo le regionali vorrei che lanciassimo gli stati generali del programma, che dovranno anche affrontare il tema della riorganizzazione del partito”.