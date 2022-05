FOTO | Italiani all’estero, Vignali (Farnesina) conclude la sua missione in Argentina

“Credo che ci siano degli spazi per rafforzare ancor di più le relazioni tra Italia e Argentina e gli italiani in questo paese sono il tramite perfetto per farlo”.

Il Direttore Generale per gli Italiani all’estero della Farnesina ha anticipato che il 2024 sarà l’anno del turismo delle radici, per incentivare i discendenti di italiani a conoscere le località di origine dei loro avi in Italia. “È il progetto più importante che abbiamo per gli italiani qui in Argentina”, ha sostenuto Vignali.







In programma per il futuro c’è anche una nuova missione nel paese, per visitare le comunità di Rosario, Mar del Plata e Bahía Blanca.