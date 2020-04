CINA | Lavazza sbarca in Cina con i suoi coffee shop: prima apertura a Shanghai

E’ il primo all'estero. Joint venture con Yum China per sviluppare il concept in Cina. Nello store spicca un'enorme Carmencita, la storica moka Lavazza, con l'inconfondibile forma a cono

Lavazza sbarca in Cina con i suoi coffee shop. Yum China Holdings e il gruppo torinese hanno, infatti, siglato una joint venture per sviluppare il concept di coffee shop Lavazza in Cina.

Il progetto, riporta Askanews, prende il via con l’apertura di un nuovo Flagship Store Lavazza a Shanghai, il primo fuori dai confini italiani. Il nuovo flagship store si trova a Jing’an, uno dei quartieri storici al centro della Shanghai moderna. Il design del negozio è fatto di soffitti alti, murales artistici e finiture in marmo, tratti caratteristici di una caffetteria italiana.

Nello store spicca un’enorme Carmencita, la storica moka Lavazza, con l’inconfondibile forma a cono. Presente nel locale anche Belle Epoque, la limited edition firmata Elektra e ispirata allo stile delle primissime macchine per espresso. Il coffee shop di Shanghai si presenta come “caffè gastronomico” e propone caffè in varianti classiche e creative, oltre a una selezione di cibi che comprende anche una linea di snack ispirati alla tradizione italiana. L’offerta gastronomica del Flagship Store è il frutto della collaborazione tra Lavazza e uno chef stellato.