BRASILE | Si celebra domenica la Giornata del migrante italiano

Domenica 21 febbraio si celebra in Brasile la Giornata del migrante italiano, istituita dal Congresso Nazionale con Legge n.11.687 del 2 giugno 2008: lo comunica in una nota l’ambasciata italiana a Brasilia.

“E’ un omaggio di cui siamo particolarmente grati, ma anche molto fieri – si legge -, unitamente al rammarico di non poterlo celebrare presenzialmente al Congresso, come negli anni passati. La commemorazione riguarda in particolare la spedizione di Pietro Tabacchi il quale, giunto nello stato di Espiritu Santo il 21 febbraio 1874, segna simbolicamente l’inizio del processo di immigrazione italiana in Brasile”.

L’ambasciata continua: “Gli italiani prima e gli italo-brasiliani poi, questi ultimi stimati oggi in circa 32 milioni, hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo del Brasile, in tutti i settori. Superata una fase iniziale non facile, essi rappresentano oggi una Comunita’ fondamentale nella vita del Brasile – politica, economica, scientifico-culturale e sociale – motivo di orgoglio per due Paesi legati da fraterni legami di amicizia e di intensa collaborazione, in tutti i campi”.

“L’ambasciata d’Italia a Brasilia formula alla Comunita’ italiana e italo-brasiliana e a tutti gli amici brasiliani i suoi migliori auguri, in una prospettiva di ulteriore consolidamento ed espansione dei gia’ profondi e sinceri rapporti bilaterali”, conclude la nota.