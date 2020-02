Domani 11 febbraio l’On. Francesca La Marca, deputata Pd eletta nel Nord e Centro America e residente in Canada, sarà ospite della trasmissione “L’Italia con Voi” su Rai Italia.

Intervistata dalla bella e brava Monica Marangoni, l’On. La Marca parlerà della sua attività parlamentare e delle ultime novità.

“Sintonizzatevi alle ore 17.00 (orario di New York per Nord e Centro America), vi aspetto!”, scrive la deputata dem in un messaggio inviato agli iscritti alla sua mailing list.