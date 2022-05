Italiani all’estero, Porta (Pd): “Proseguono gli incontri con la collettività italiana in Argentina”

Fabio Porta, senatore eletto in Sudamerica con il Pd, dopo gli incontri con la grande collettività italiana di Buenos Aires e la missione sudamericana con il Vicesegretario del Partito Democratico Peppe Provenzano, torna in Argentina per una intensa agenda di carattere politico e istituzionale nella seconda circoscrizione consolare per numero di cittadini italiani.

Il parlamentare democratico sarà a Rosario e Santa Fè per una serie di incontri con le autorità istituzionali locali, partiti e sindacati e ovviamente i rappresentanti della comunità italiana e il Consolato.

“Ho sempre mantenuto con questa collettività – ha dichiarato Fabio Porta – un forte e costante rapporto, anche grazie alla grande comunità siciliana e all’USEF; voglio per questo ringraziare il Segretario Generale Salvatore Augello e il responsabile per l’Argentina Salvatore Finocchiaro”.

“Ho intenzione di proseguire questa mia agenda con la grande collettività italiana dell’Argentina e del Sudamerica nei prossimi mesi – ha aggiunto il senatore del PD – dando seguito al lavoro svolto negli anni passati alla Camera dei Deputati che mi ha contraddistinto come il parlamentare più presente nella ripartizione America Meridionale e più attivo in Parlamento”.