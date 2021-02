E’ dell’italiano Mattia Zoffoli il migliore ristorante in Australia

Il ristorante Vizio Caffè e Cucina a Sidney, che Mattia gestisce insieme al suocero Alessandro Fuscaldo, è stato eletto il migliore dell'Australia dalla piattaforma The Fork

Mattia Zoffoli ha un diploma da geometra, ma non ha mai esercitato la professione. E’ cresciuto tra le spiagge di Cesenatico, da giovane sognava l’Australia. E quel sogno si è avverato.

Dovevano essere sei mesi da turisti, insieme a un suo amico, e invece per lui sono diventati dieci anni.

Ora ha messo a segno un risultato a dir poco strabiliante. Il ristorante Vizio Caffè e Cucina a Sydney, che gestisce insieme al suocero Alessandro Fuscaldo, è stato eletto il migliore dell’Australia dalla piattaforma The Fork. Primo per numero di recensioni positive e prenotazioni nell’intero Stato di 25 milioni di persone. Davvero un grande risultato, niente male per chi era partito da turista.

Sono anche le storie come quella di Mattia che ci rendono fieri dei nostri italiani all’estero.