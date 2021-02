COVID | Italiani in Messico, volo Neos Cancun-Milano Malpensa martedì 23 febbraio

Quei connazionali che abbiano necessità di rientrare in Italia potranno acquistare il biglietto sino ad esaurimento posti, al costo di circa Euro 500 (tariffa economy) o 700 (tariffa premium)

E’ previsto per domani, martedì 23 febbraio, un nuovo volo commerciale della compagnia Neos che partirà da Cancun per arrivare a Milano Malpensa. A darne notizia è l’Ambasciata italiana in Messico.

Quei connazionali che abbiano necessità di rientrare in Italia potranno acquistare il biglietto sino ad esaurimento posti, al costo di circa Euro 500 (tariffa economy) o 700 (tariffa premium), cui vanno sommati 55 euro (o il corrispettivo in pesos) di tasse aeroportuali da pagare al momento del check-in.

Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso il sito della compagnia o contattando l’Agenzia Viajes Libero di Cancun, incaricata della compagnia aerea della vendita dei biglietti e di fornire ogni informazione o assistenza sul volo: +52 9988899387 (Ufficio); +52 9981151053 (Cellulare con whatsapp); email: boletaje@viajeslibero.com