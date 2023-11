Non ci sono buone notizie dal punto di vista del meteo. Secondo gli esperti, sono in arrivo nuove piogge. Colpa del Ciclone di San Martino, in piena attività.

Quest’area di bassa pressione, che domina frequentemente la zona dell’Oceano Atlantico settentrionale presso l’Islanda, è il centro motore di tutte le perturbazioni che stanno arrivando in Italia.

Nelle prossime ore sono attese le prime piogge al Nord-Ovest, poi dal pomeriggio anche sul versante tirrenico. In serata i fenomeni si estenderanno anche al Nord-Est e al Sud e assumeranno una maggiore intensità.

Per la giornata di venerdì 10 novembre è previsto un calo delle temperature e ancora tante piogge sulle regioni tirreniche e sul Triveneto. Dalla sera assisteremo poi ad un generale miglioramento.

Tempo bizzarro nel fine settimana: sabato 11 novembre si festeggerà San Martino, il santo a cui è associato il detto ‘l’estate di San Martino dura 3 giorni ed un pochino’. In diverse zone del Paese sabato splenderà il sole, ma domenica torneranno nuvole e piogge.