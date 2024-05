Luis Abinader, attuale presidente della Repubblica Dominicana, è il favorito alle prossime elezioni, che si terranno il prossimo 19 maggio. Lo indicano tutti gli ultimi sondaggi realizzati dalle principali entità del Paese.

Nell’inchiesta di Gallup-RCC Media, il 60 per cento degli intervistati ha dichiarato che voterà Abinader (Partito rivoluzionario moderno, Prm).

Risultati simili per il sondaggio di Mark Penn/Stawell/Noticias, che ha rilevato un 57 per cento di preferenze per Abinander.

Infine, anche i sondaggi di Diario Libre-Greenberg hanno attribuito al presidente in carica un vantaggio del 58 per cento.

Con nove candidati in totale, sono due i principali sfidanti di Abinader: l’ex presidente Leonel Fernandez per Forza del popolo (Fp), che nei sondaggi riceve una media del 25 per cento e Abel Martinez, con il Partito di Liberazione dominicana (Pld), dato attorno al 12 per cento.

Stando ai risultati delle inchieste, sembrano non esserci dubbi per la riconferma di Abinader, che potrebbe trionfare gia’ al primo turno.

Il 19 maggio oltre 8 milioni di cittadini dominicani (7,2 milioni residenti nel Paese e circa 800mila all’estero) andranno al voto per eleggere presidente, vice presidente, 32 senatori e 178 deputati.