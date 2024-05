Riflettori puntati sulla prossima edizione del Business care international award, presentato presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati.

A raccontare il premio e i successi dei primi 15 fra Italia e Usa il presidente onorario di Business care by LEARN Italy, Massimo Veccia che ha annunciato che il premio speciale ‘Italian of the year’ verrà consegnato al vice Presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Riceveranno inoltre il premio personaggi che fanno brillare l’Italia nel mondo: il regista Mario Martone, il direttore generale dell’Informazione Mediaset, Mauro Crippa, il giornalista Pier Luigi Vercesi, l’editorialista e scrittore, Federico Rampini, la voce di Radio24, Debora Rosciani.

“Sono molto contento – spiega – di poter presentare per la settima volta questo premio, pensato solo pochi anni fa e diventato un vero ‘must be’ fra i ‘Global italians’, nel settori delle istituzioni, della cultura e del made in Italy, negli Usa e nel mondo. Voglio qui ringraziare Alessandro Masi, segretario generale di SDA e Fabrizio Ferragni, direttore di Rai Offerta estero, straordinari promotori dell’Italia nel mondo e che, rispondendo al nostro appello, affiancheranno me e Business care da ora in poi nella scelta delle personalità che riceveranno il Premio. Il nostro faro sono l’italianità contemporanea, la sua unicità, il suo umanesimo, tornano a scuotere il mondo”.