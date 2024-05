“Con grande entusiasmo, il Com.It.Es. di Santo Domingo annuncia il lancio del progetto “ITALIANI nella Repubblica Dominicana – Storie ed avventure di vecchi amici”, un’iniziativa culturale e didattica che mira a valorizzare l’eredità italiana nella Repubblica Dominicana attraverso le storie di eminenti figure italiane che hanno lasciato un segno nel paese, a partire dal pionieristico Cristoforo Colombo”. E’ quanto si legge in una nota del Comites di Santo Domingo inviata alla nostra redazione.

“Il progetto, che si articola in una serie di dispense didattiche, aspira a diventare un riferimento essenziale per i corsi di lingua italiana offerti nel paese e sarà ora disponibile anche in lingua italiana, rispondendo così al crescente interesse per la nostra lingua e cultura.

Un gesto di grande supporto culturale ha visto alcune delle prime copie stampate essere consegnate all’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, S.E. Stefano Quierolo Palmas. Queste saranno distribuite gratuitamente nelle università e scuole che offrono corsi di italiano, nonché durante eventi e celebrazioni promossi dall’Ambasciata”.

Continua il comunicato: “La Presidente del Com.It.Es. di Santo Domingo, Licia Colombo, ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta un ponte tra passato e presente, enfatizzando il contributo duraturo della cultura italiana nella Repubblica Dominicana. È anche un modo per incoraggiare i giovani a scoprire e immergersi nella ricchezza della nostra lingua e tradizione culturale. Distribuire queste dispense gratuitamente alle istituzioni educative e durante gli eventi speciali è un nostro contributo per assicurare che il legame tra Italia e Repubblica Dominicana continui a crescere sempre più forte”.

“Il Com.It.Es. invita tutti gli interessati a partecipare alle future attività di promozione e a sfruttare queste risorse per esplorare la profondità e la bellezza della cultura italiana. Il Comitato inoltre esprime un ringraziamento alla compagnia NEOS, che ha gentilmente fornito il trasporto del materiale didattico dall’Italia alla Repubblica Dominicana. Il suo supporto ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo progetto culturale”, conclude la nota.