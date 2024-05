In occasione di Cibus 2024, l’impegno del Consorzio Tutela Formaggio Asiago nel valorizzare l’anima contemporanea dell’Asiago DOP ottiene un doppio riconoscimento ai Formaggi & Consumi Awards per la migliore iniziativa di co-marketing, con il percorso distintivo di partnership insieme al mondo dell’alta ristorazione e per l’attività non profit, col progetto dedicato alla riforestazione di una zona boschiva dell’Altopiano di Asiago colpita dalla tempesta Vaia.

La collaborazione tra il Consorzio Tutela Formaggio Asiago e gli chef dell’associazione JRE (Jeunes Restaurateurs) celebra la sinergia tra il mondo della migliore produzione casearia e quello dell’alta gastronomia.

Partendo dalla profonda adesione valoriale con JRE-Italia, racchiusa nel “Sì” che è parte del nome stesso del formaggio Asiago, l’azione di co-marketing premiata da una qualificata giuria di operatori di settore presieduta da Raffaella Scarsi ai Tespi Awards, promuove la consapevolezza della qualità ineguagliabile dell’Asiago DOP, espressione di un legame unico tra luogo d’origine, tradizione produttiva, persone e testimonia il valore dell’alta cucina come ambasciatrice del gusto autentico della materia prima d’origine.

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha avviato un percorso di conoscenza e valorizzazione in ambiti diversi: dalla scuola, alla solidarietà sociale fino alla partecipazione ad eventi dedicati al grande pubblico.

Le iniziative includono progetti per i futuri chef e gli operatori professionali, la partecipazione al ciclo di eventi a sostengo della Comunità di San Patrignano e la formazione al gusto culminata nella presentazione di una speciale marchiatura a fuoco di un’esclusiva riserva di Asiago DOP Prodotto della Montagna di 24 mesi distribuita solo nel circuito dei ristoranti aderenti all’Associazione JRE-Italia.

“Per noi – ha affermato Alberto Basso, Presidente dell’Associazione JRE-Italia – è un vero piacere essere partner di questo progetto, fornire un contributo nel riconoscere il valore di una eccellenza come il formaggio Asiago DOP attraverso l’esperienza di un utilizzo importante all’interno dei ristoranti e raccontandone peculiarità e unicità con i nostri piatti”.

Ai Tespi Awards, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha ottenuto un secondo premio nella categoria “iniziativa Charity” con l’azione concreta contro gli effetti in atto del cambiamento climatico. Tutore del proprio territorio d’origine, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha scelto di concorre alla riforestazione di una zona boschiva dell’Altopiano di Asiago devastata dalla tempesta Vaia adottando 1000 nuovi alberi, simbolicamente a rappresentare ognuna delle mille aziende che compongono la filiera produttiva dell’Asiago DOP.

“Questi riconoscimenti al nostro impegno nella creazione di connessioni significative col mondo della ristorazione e di cura del nostro territorio – ha dichiarato Flavio Innocenzi, Direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago – sono un tributo alla ricerca di un percorso che vuole raccontare le diverse accezioni della sensibilità del mondo Asiago DOP riconoscendo l’assoluta modernità del suo messaggio”.