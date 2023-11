Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, al termine dell’incontro con l’Anci nella sede del Movimento, ha sparato ad alzo zero contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Secondo l’ex premier “questo governo è una sciagura per l’Italia. Abbiamo tagli sulle pensioni, sulla casa, tagli dei finanziamenti ai Comuni, tagli per il Pnrr. In qualunque settore ci confrontiamo constatiamo soltanto negatività”.

Per Conte “questi tagli saranno dolorosi, non solo per la nostra economia, ma immaginate i tagli ai Comuni: hanno smantellato il reddito di cittadinanza e l’anno prossimo ci saranno famiglie che si rivolgeranno ai servizi sociali dei Comuni che non avranno risorse per le loro spese mediche, per sostenere gli affitti, per sostenere madri con figli. E tutto questo verrà al pettine”.

“Questa mattina abbiamo incontrato l’Anci”, ebbene ci sono “1,5 miliardi di tagli per i comuni, 10 miliardi addirittura per i progetti dei Comuni e delle città metropolitane per il Pnrr”.