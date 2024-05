Il caso delle cittadinanze italiane falsificate sollevato da Il Tempo arriva sulla stampa sudamericana.

“Implicate in questo giro opaco di cittadinanze facili potrebbero esserci anche ambasciate e consolati italiani, non solo in Venezuela” scrive il quotidiano, riferendo che la testata “La Manana” ha ricordato che il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe, con una denuncia presentata a gennaio alla Procura di Roma su una presunta compravendita di cittadinanza presso il Consolato italiano a Caracas, ha aperto la porta ad un’indagine più ampia.

Altre testate riferiscono che l’indagine si potrebbe estendere alle ambasciate e consolati italiani in Venezuela, Argentina, Brasile ed Uruguay.