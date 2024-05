Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE, venerdì 10 maggio ha incontrato Tony Di Piazza, imprenditore italoamericano molto conosciuto e apprezzato dalla comunità italiana negli USA, presidente dell’Associazione Culturale Italiana di New York.

“Con Di Piazza abbiamo parlato di tutto, dalla politica allo sport, fino alla necessità di sostenere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Entrambi abbiamo sottolineato l’importanza della promozione della cultura italiana, della nostra lingua e della musica italiana. Senza dimenticare naturalmente i temi che più da vicino interessano gli italiani all’estero e in particolare i connazionali residenti nel Nord America”, ha spiegato il vicepresidente MAIE.

Di Piazza da parte sua si è complimentato con Odoguardi per il lavoro che quest’ultimo sta portando avanti in Nord e Centro America con il Movimento Associativo Italiani all’Estero.

Al termine dell’incontro il vicepresidente MAIE – che recentemente ha finanziato alcune borse di studio a favore di meritevoli studentesse italoamericane – si è detto disponibile a collaborare con il presidente dell’Associazione Culturale Italiana di New York “con l’obiettivo di promuovere la lingua italiana e quindi le nostre tradizioni; un modo – ha concluso – per diffondere italianità e far sentire i nostri connazionali più vicini all’Italia”.