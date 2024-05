Di solito quando Ricardo Merlo si muove, non lo fa per caso. E quando posta una foto politica o istituzionale sui suoi seguitissimi canali social – oltre 100mila followers -, lo fa per un motivo ben preciso: lanciare un segnale.

Forse è proprio questo – o forse no – il significato della foto di Merlo, presidente MAIE, che stringe la mano al Sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, che guarda caso è candidato alle Europee nella lista Forza Italia-Noi Moderati.

Sarà che il Movimento Associativo Italiani all’Estero si prepara a sostenere la list Fi-Noi Moderati in occasione delle elezioni di giugno? Oppure sarebbe un sostegno “ad personam”, ovvero a favore di Silli candidato?

Al momento non lo sappiamo. Abbiamo provato a contattare l’ex Sottosegretario alla Farnesina per strappargli qualche dettaglio dalla bocca, ma ci ha riposto di essere impegnato nei lavori del Comitato di presidenza del CGIE – che si tiene proprio in questi giorni a Roma, presso il ministero degli Esteri. Con lui, tuttavia, siamo rimasti che ci sentiremo presto, proprio per dare ai nostri lettori l’opportunità di saperne di più.

Ciò che sicuramente conosciamo, è il testo del post pubblicato dall’eletto all’estero più votato di sempre: “Oggi alla Farnesina – dichiara Merlo sui social – ho avuto un interessante e approfondito incontro con il Sottosegretario agli affari esteri del Governo italiano Giorgio Silli. Abbiamo affrontato principalmente due questioni: le diverse proposte per migliorare i servizi consolari e le prossime #elezionieuropee, nelle quali Silli, che si batte duramente per le questioni che interessano gli italiani all’estero, sarà candidato nella circoscrizione elettorale del Centro Italia, con la lista FORZA ITALIA-NOI MODERATI”.

Dobbiamo aspettarci delle novità nei prossimi giorni? Lo sapremo presto.

rickyfilosa