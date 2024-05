Sostegno al multilateralismo per contrastare la crisi globale e raccogliere le sfide del XXI secolo, da qui partirà la puntata di “Casa Italia” in onda mercoledì 8 maggio su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un discorso al Palazzo di vetro, davanti all’Assemblea Generale, ha ribadito con fermezza la piena fiducia e il sostegno dell’Italia al multilateralismo.

Guerre, questioni ambientali e crisi energetica puntano ad una pericolosa divisione tra nord e sud del pianeta. Una visita che è stata occasione per focalizzarsi sullo stato di attuazione dell’obbiettivo 16 dell’Agenda 2030 dell’ONU: Pace, Giustizia e Istituzioni per lo sviluppo sostenibile che da tempo vede giocare l’Italia con un ruolo centrale.

Quali le possibili economie in grado di polarizzare il nord e il sud del mondo? Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, ne parlerà con Rita Lofano, Direttrice Agi, Antonio Villafranca, Direttore della Ricerca dell’ISPI e Alan Friedman, giornalista e scrittore.

Si passerà alla nuova sfida elettorale che chiamerà l’Italia tra l’8 e il 9 Giungo a definire il nuovo Europarlamento e cambiare gli altri organi europei. Ad essere coinvolti saranno anche i tanti connazionali residenti all’estero che voteranno il 7 e l’8 giugno nella rete delle sedi consolari in Europa: il numero di sezioni elettorali più alto verrà istituito in Germania, Francia, Belgio e Spagna dove gli italiani residenti sono un numero importante.

Roberta Ammendola farà il punto con Marilù Lucrezio, corrispondente sede di Bruxelles, Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli italiani all’estero e Gabriele Scalise, giovane expat che lavora presso il Parlamento Europeo a Bruxelles.

Si volterà pagina, poi, con il “Dietro le Quinte con Elisabetta” a Maria Grazia Cucinotta. Elisabetta Ferracini intervisterà l’attrice e produttrice di fama internazionale, ripercorrendo insieme alcune tappe della sua carriera, da “Il Postino” con Massimo Troisi fino al suo ultimo film, “Il Meglio di Te”, dove recita al fianco di Vincent Riotta. Un’intervista speciale che contiene l’intervento di un’altra grande star: Giusy Ferreri, che per il film di Fabrizio Maria Cortese ha firmato e interpretato l’omonimo brano originale, “Il Meglio di Te”.

Sarà la musica a chiudere la puntata di Casa Italia, quella di Riccardo Cocciante. Stefano Palatresi intonerà al pianoforte alcuni dei successi di un grande artista, timido ma dalla forte ed espressiva vocalità, che con la musica ha saputo esprimere ciò che non riusciva a dire con le parole.

Questa la programmazione nel mondo: NEW YORK/TORONTO 8 maggio h 16.45 LOS ANGELES 8 maggio h 13.45 BUENOS AIRES/SAN PAOLO 8 maggio h 17.45 SYDNEY 8 maggio h 17 PECHINO/PERTH 8 maggio h 15 JOHANNESBURG 8 maggio h 17.15 BERLINO 8 maggio h17.15 LISBONA 8 maggio h 16.15.