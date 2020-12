GLI AUGURI DI ITALIACHIAMAITALIA | Buon Natale, nonostante tutto

Ce lo ricorderemo per sempre sì, ma sarà un Natale, per molti versi, da dimenticare. Agli italiani nel mondo un pensiero speciale. Questo giornale online, nell’ormai lontano 2006, è nato per voi che vivete all’estero. Siete la nostra ispirazione quotidiana, la nostra passione più grande, il motivo stesso della nostra esistenza

Questo Natale 2020 ce lo ricorderemo a lungo, su questo non c’è alcun dubbio. La pandemia causata dal Covid19 si è impossessata delle nostre vite, delle nostre abitudini, delle nostre tradizioni persino. Niente pranzi e cene a casa di amici e parenti, non si può. Almeno, non come siamo sempre stati abituati a fare. Niente vacanze in giro per l’Italia, tanto meno all’estero: la zona rossa – o arancione – ci proibisce spostamenti di ogni genere (o quasi). Non potremo neppure uscire di casa, se non per motivi urgenti e di estrema necessità. Ce lo ricorderemo per sempre sì, ma sarà un Natale, per molti versi, da dimenticare.

Come se non bastasse la crisi sanitaria, che ha scatenato una gravissima crisi economica, non è ancora scomparso del tutto lo spettro di una crisi di governo. Il virus, questa volta, si chiama Matteo Renzi: è lui che continua a muovere i suoi distinguo nei confronti del governo – di cui il suo stesso partitino del 2% fa parte – e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Verrebbe voglia di andare al voto domani mattina, per levarsi dai piedi il senatore toscano che non capisce che in questo momento c’è bisogno di fare squadra, di lavorare per il Paese, per la serenità degli italiani, per far ripartire l’Italia. Ricatti e minacce non servono a nulla, se non ad allontanare ancora di più i cittadini dalla politica. Ma Renzi, preso dalla stessa sindrome del Papeete di cui è rimasto vittima Matteo Salvini, pare non curarsene.