Elly Schlein, parlando con la stampa e rispondendo in sala ai ragazzi al festival di Giffoni, ha parlato anche di emigrazione: “Si parla tanto di immigrazione, soprattutto la destra per anni ci ha ossessionato sull’immigrazione e non ha visto l’emigrazione di tanti giovani che, con sacrificio proprio e delle proprie famiglie, studiano in questo Paese, vogliono rimanere nel Paese in cui nascono”.

“Molto spesso, però, non riescono a farlo, perché, con contratti così precari e salari così bassi, sono costretti ad andare altrove a costruirsi il futuro, verso Nord o verso altri Paesi europei”.

“Noi vogliamo invertire questa rotta. È una responsabilità di tutte le forze politiche. Posso dire – ha sottolineato Schlein – che il Partito Democratico ne è pienamente consapevole e sta facendo questo sforzo”.