Il #MLF2024, in programma fino al 15 agosto, ha inaugurato la prima settimana di luglio con una serie di eventi straordinari, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di musica latina.

Sul palco della Ticketmaster Arena del Milano Latin Festival presentato un ricco calendario di appuntamenti imperdibili che celebrano la diversità culturale e musicale dell’America Latina.

La settimana è cominciata la sera di lunedì 1 luglio, con il “Lunes Caliente”, una serata dedicata al ritmo delle hit latine più coinvolgenti.

Questa sera, giovedì 4 luglio, Jhayco, rinomato produttore discografico e cantante di Rio Piedras, Porto Rico, farà il suo grande ritorno sul palco del Milano Latin Festival. È una figura prominente nella musica pop latina, spesso influenzato da trap e reggaeton. I suoi successi includono singoli come “No me conoce”, “Estan Pa Mi”, “Bajo Cero”, “Somos Iguales” e “Dákiti”.

Venerdì 5 luglio, Juan Luis Guerra, il rinomato musicista dominicano, farà il suo debutto sul palco della TicketmasterArena, dopo un decennio di assenza in Italia.

Nato a Santo Domingo il 7 gennaio 1957, Guerra è celebrato come uno dei più grandi artisti latini globali, con una carriera che spazia da compositore e arrangiatore a produttore di successi internazionali come “Bachata Rosa”, “Ojalá QueLlueva Café” e “La Bilirrubina”.

Sabato 6 luglio, Rochy RD si esibirà per la prima volta sul palco del MLF. Nato nel 1994 a Santiago de los Caballeros, Repubblica Dominicana con il nome Aderly RamírezOviedo, è celebre per il suo flow rapido e le rime taglienti. Ha ottenuto il successo nel 2016 con il brano “Rulay”, diventando un’icona del rap dominicano e internazionale. I suoi testi affrontano temi sociali e politici, criticando apertamente la corruzione e le disuguaglianze nella società. Nonostante le sfide, Rochy RD è rispettato e ammirato nel panorama musicale latinoamericano, utilizzando la sua musica non solo per intrattenere, ma anche per ispirare il pubblico.

Per chiudere la settimana di festa, domenica 7 luglio, la Ticketmaster Arena ospiterà Dimensión Latina, uno dei gruppi di salsa più rinomati e rappresentativi del Venezuela.