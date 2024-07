In arrivo una nuova ondata di caldo infernale. L’ultimo fine settimana di luglio si preannuncia rovente. Almeno fino alla fine di luglio, avremo 6-8°C in più rispetto alla media del periodo in Italia.

Sul nostro Paese ci saranno numerosi picchi di 40°C, ovviamente all’ombra.

Sabato tornerà Caronte, l’anticiclone africano, direttamente dal Marocco: le temperature saranno in sensibile risalita con picchi sabato di 38°C a Taranto e Terni, 37°C ancora a Firenze con la Capitale che salirà a 36.

Durante l’ultima domenica di luglio il mercurio del termometro si espanderà ancora di più: Benevento, Oristano e Terni 39°C, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì e Taranto 38°C, Arezzo, Bologna, Bolzano, Frosinone, Macerata, Matera e Roma con la febbre a 37°C.

Per quanto riguarda il Sud Italia, al momento, sembra invece che Caronte voglia passare gran parte delle vacanze estive sulle nostre bellissime regioni meridionali.

Primo weekend di esodo estivo

Nel fine settimana dunque il termometro toccherà picchi di 40 gradi, mentre milioni di italiani saranno in viaggio verso le mete di villeggiatura.

Per questo l’Anas ha deciso di sospendere il 70% dei cantieri fino al prossimo 3 settembre.

“Siamo impegnati – ha spiegato l’ad di Anas Aldo Isi – a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico. È operativo, come previsto dal nostro piano esodo, il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di emergenza”.

Atteso un grande afflusso anche nelle strutture ricettive, con Assoturismo che conta la prenotazione di 8 camere su 10, per un totale di oltre 6,4 milioni di pernottamenti attesi tra oggi e domenica.

L’afa e il caldo, inoltre, hanno spinto le prenotazioni nelle località di lago e montagna, con un aumento in questo fine settimana rispettivamente al 92% e all’82% delle camere disponibili. Le città d’arte, invece, si fermano al 75%.