L’Istituto italiano di cultura di Cracovia fa sapere che Italian Culture on the Net, consorzio di 14 università italiane, attivo dal 1999 nella promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso l’e-learning e le nuove tecnologie, mette a disposizione dieci borse di studio semestrali a copertura parziale delle quote di iscrizione in autoapprendimento al primo semestre del primo anno del corso di laurea in lingua e cultura italiana (curriculum didattico-linguistico e curriculum arti, musica e spettacolo).

Sul sito dell’Istituto italiani di cultura è pubblicato il bando integrale del concorso.

Le borse – si legge – sono riservate a cittadini stranieri e italiani residenti all’estero, purché in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’università italiana.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 9 settembre.

I vincitori dovranno versare una quota di 345 euro (anziché 690 euro) e potranno inoltre usufruire gratuitamente di un corso online di italiano ICoN di livello B2 in autoapprendimento.