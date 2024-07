“Ardito – ricorda Billi in una nota – è un matematico, docente nella locale università, da molto tempo attivo nella comunità italiana a Manchester”

Simone Billi, deputato eletto con la Lega nella ripartizione estera Europa, rivolge gli auguri di buon lavoro a Cesare Ardito, nuovo Presidente del Comites di Manchester, la cui Circoscrizione conta 110.723 Italiani.

“Ardito – ricorda Billi in una nota – è un matematico, docente nella locale università, da molto tempo attivo nella comunità italiana a Manchester.

A lui i miei complimenti per l’elezione, i più fervidi auguri di un buon lavoro e rimango come sempre a disposizione per portare avanti le istanze della Comunità Italiana a Manchester”.