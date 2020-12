I migliori film sul gioco d’azzardo: il boom dei casinò online

In un momento storico come quello che stiamo vivendo si registra il successo crescente dei casinò online tra i quali spicca Starvegas società specializzata nel settore gambling virtuale, che opera in Italia da quasi dieci anni.

Collegandoci attraverso pc, smartphone o tablet abbiamo la possibilità di giocare a black jack, sfidare la roulette o divertirci con le slot machines comodamente seduti sul divano, ma assaporando l’adrenalina tipica dei casinò di Las Vegas, che sono stati protagonisti di tantissimi film passati alla storia.

Ma quali sono i migliori film sul gioco d’azzardo? Ricordiamo insieme i grandi capolavori a tema gambling!

I migliori film sul gioco d’azzardo

Tra le pellicole che hanno trattato questo tema spicca senza alcun dubbio La Stangata, film del 1973 con due indimenticabili protagonisti dagli occhi blu: Paul Newman e Robert Redford. La storia è ambientata nel 1936 e racconta avventure e disavventure di un giovane truffatore che si allea con un professionista del raggiro per derubare un banchiere e vendicare l’uccisione dell’amata moglie.

Con un salto temporale di oltre 20 anni arriviamo al 1995, anno in cui nelle sale cinematografiche trionfa Casinò, per la regia di Martin Scorsese. Interpretato da due mostri sacri di Hollywood, Sharon Stone e Robert De Niro il film guarda il gioco d’azzardo con un punto di vista diverso; in una sfida all’ultimo sangue tra un boss mafioso ed il corrotto proprietario del casinò la Stone diventa il premio in palio.

Tre anni dopo viene prodotto Rounders, in cui Matt Damon interpreta il ruolo di un giovane uscito dal giro del gambling che si trova costretto a tornare al tavolo verde per salvare un amico nei guai…ma accadranno ben altri guai!

Un recente capolavoro del genere è The Gambler, prodotto nel 2014 con protagonista Mark Walhberg: si tratta di un thriller poliziesco che narra le vicende di Jim Bennet, professore universitario insoddisfatto della sua vita e segretamente schiavo del gambling. Sempre più solo e completamente al verde Bennet si indebiterà con un malavitoso, che gli concederà solo 7 giorni di tempo per avere indietro il suo denaro e risparmiargli la vita.

Concludiamo questa carrellata con Casinò Royale, classe 2006, film della saga di James Bond interpretato da Daniel Craig. Il mitico agente segreto ottiene licenza di uccidere e vola in Madagascar per catturare il criminale Le Chiffre, a capo di una banda che finanzia organizzazioni terroristiche internazionali. Lo inseguirà tra i tavoli verdi di Montenegro, Florida e Isole Bahamas in un continuo crescendo di colpi di scena!