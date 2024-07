Tutti noi siamo a conoscenza della questione dei tappi delle bottiglie di plastica che non si staccano. Una decisione dell’Unione Europea: i soliti soloni spiegano che la decisione è stata presa per evitare la dispersione della plastica.

Si è riproposta la solita politica “green” cervellotica. Se si deve essere sinceri, questa direttiva pare una presa in giro ai cittadini europei.

Questa politica dell’Unione Europea è ridicola. Davvero i pensano di salvare l’ambiente facendo in modo che i tappi non si stacchino, quando ci sono Paesi come Cina e India che inquinano come non mai?

I nostri mari sono solcati da parecchie navi e gli aerei volano nei nostri cieli. Navi e aerei non inquinano?

Sia chiaro, non si vuole essere polemici, ma dire ciò che è una sacrosanta verità. Queste politiche europee sull’ambiente sono ridicole, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi, invece, sono dannose. Basta pensare alle politiche sulla casa: non hanno nessun fondamento scientifico. E’ pura ideologia.