La riunione annuale dell’Intercomites Regno Unito si è tenuta in remoto il 24 luglio 2024. L’Intercomites è l’organo di coordinamento tra i Comitati degli Italiani all’Estero (Comites) nel Regno Unito, finalizzato allo scambio di informazioni e ad ottimizzare la cooperazione e le risorse per migliorare il supporto alla comunità italiana.

Erano presenti il Console Generale d’Italia a Londra Domenico Bellantone, la Console d’Italia a Londra Rossella Gentile, la Console Generale d’Italia a Edimburgo Veronica Ferrucci, il Consigliere dell’Ambasciata d’Italia a Londra Paolo Mari, l’Assistente Amministrativo dell’Ambasciata d’Italia a Londra Lucia Zoroddu, gli Onorevoli Toni Ricciardi e Simone Billi.

In rappresentanza del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), hanno partecipato Elena Remigi e Giovanni D’Angelo.

Per i Comites erano presenti il Presidente del Comites di Londra Alessandro Gaglione, il Presidente del Comites di Manchester Cesare Ardito e la Vice-presidente del Comites di Scozia e Irlanda del Nord Michela Calcagni.

Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza dello scambio di informazioni e della collaborazione tra i Comites, anche alla luce del fatto che una parte significativa dei temi trattati riguarda tutti gli italiani nel Regno Unito, e a volte tutti gli italiani all’estero, e non solamente quelli nella circoscrizione consolare di riferimento. Esempi virtuosi di collaborazione tra i Comites in passato sono stati i webinar sull’EU Settlement Scheme e il reportage sulla comunità italiana a cura di Complitaly, le cui riprese sono state recentemente ultimate.

Per il futuro, l’intenzione è di organizzare ulteriori seminari o webinar su tematiche rilevanti per i cittadini italiani nel Regno Unito, quali l’identità digitale italiana (SPID), i nuovi visti lavorativi, familiari e di studio. Si proseguirà inoltre nella collaborazione per fornire supporto e orientamento

riguardo all’EU Settlement Scheme.

In sinergia con i Consolati, i Comites seguono attentamente l’andamento dell’erogazione dei servizi consolari, come passaporti, carte di identità e iscrizione AIRE, portando alle istituzioni la voce dei connazionali che rappresentano e avanzando proposte per aiutare, per quanto possibile, a migliorare i servizi.

Durante la riunione è stato espresso ottimismo condiviso riguardo la proposta di legge dell’On. Ricciardi sottoscritta da tutti i parlamentari eletti all’estero, attualmente in fase di discussione in Parlamento, che prevede la destinazione agli uffici consolari di una parte dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti, introducendo un incentivo alla produttività allo scopo di facilitare gli investimenti per migliorare i servizi e ridurre le attese.

L’Intercomites ringrazia tutti i partecipanti alla riunione per la disponibilità, per il proficuo scambio di informazioni e per la costante collaborazione.