Massimiliano Atrigna, Coordinatore dei Caraibi per il MAIE, e Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente del MAIE, hanno recentemente annunciato la nomina di Tullio Marino come coordinatore di Santo Domingo e responsabile del sistema Italia per il MAIE.

Marino, già presidente della Fondazione Mondo Italia, è pronto ad affrontare questa nuova sfida con entusiasmo e dedizione.

“Sono onorato di poter collaborare gomito a gomito con Massimiliano Atrigna, che conosco e apprezzo da vari anni”, dichiara Marino. “Condividiamo valori e principi e l’idea della ‘politica del Fare’, nella quale credo fermamente. In passato, ho avuto il privilegio di poter collaborare con il Dott. Vincenzo Odoguardi e apprezzare il suo impegno ed entusiasmo a favore della comunità italiana. La sua presenza mi ha spinto ad unirmi alla causa”.

“Con la nomina di Tullio Marino, la comunità italiana di Santo Domingo può guardare al futuro con ottimismo”, si legge in una nota MAIE. “La Fondazione Mondo Italia, sotto la sua guida, continuerà a organizzare eventi su temi culturali e sociali, promuovendo il patrimonio italiano nella Repubblica Dominicana. Marino è determinato a lavorare instancabilmente per unire e rafforzare la comunità, creando un ambiente dove gli italiani all’estero possano prosperare e far sentire la loro voce”.

“La nomina di Tullio Marino segna un importante passo avanti per il MAIE e la comunità italiana di Santo Domingo. Con la sua esperienza, dedizione e visione, Marino è pronto a portare avanti i valori e le tradizioni italiane, lavorando a stretto contatto con figure chiave come Massimiliano Atrigna e Vincenzo Odoguardi. La sua leadership promette di creare un forte legame tra gli italiani nella Repubblica Dominicana, celebrando e promuovendo il patrimonio culturale italiano”, conclude il comunicato.