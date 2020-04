CORONAVIRUS | 12mila contagi in Romania, oggi 362 nuovi casi

Le autorita’ romene hanno confermato oggi altri 362 nuovi casi di Covid-19, portando cosi’ il numero totale dei contagiati nel paese a 11.978 persone. Lo si apprende dai dati aggiornati diffusi dal Gruppo di comunicazione strategica per il contrasto all’epidemia.

Per quanto riguarda i guariti e i deceduti, il bilancio totale si e’ attestato rispettivamente a 3.569 e 675 pazienti. Nel paese ci sono inoltre 22.690 persone in isolamento domiciliare, 12.042 cittadini in quarantena. Sono 247 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali.

Ad oggi sul piano nazionale sono stati effettuati 166.993 tamponi. Per quanto riguarda la situazione dei cittadini romeni in altri Stati, secondo le informazioni ottenute dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari rumeni all’estero, sono 2.205 coloro che hanno contratto il virus: 1.247 in Italia, 560 in Spagna, 29 in Francia, 269 in Germania, 70 nel Regno Unito, 2 in Namibia, 3 negli Stati Uniti, 4 in Austria, 3 in Belgio, 6 in Giappone, 2 in Indonesia, 2 in Svizzera, 2 in Turchia e uno ciascuno in Argentina, Tunisia, Irlanda, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti e Svezia.

Dall’inizio dell’epidemia Covid-19, sono deceduti 88 cittadini romeni all’estero, 27 in Italia, 19 in Francia, 26 in Gran Bretagna, 8 in Spagna, 3 in Germania, 2 in Belgio, uno in Svezia, uno in Svizzera e uno negli Stati Uniti. (Nova)