VIDEO | Cardi B e le sessioni di twerking nel suo jet privato

Twerking e dirty dancing, just married e foto osè, buen retiro e cicogne in volo. Un dicembre al bacio per i nostri vip. Pillole di gossip su ItaliaChiamaItalia

Twerking. Cardi B è esplosa in tutta la sua sensualità. Sul suo jet privato si è esibita con sessioni very hot di twerking, inguainata in mini dress. Dai Cardi, è il tuo momento. Lizzo hot. La rapper dalle forme bombastiche, al secolo Melissa Viviane Jefferson, si è fatta fotografare senza veli, distesa su un divano. Fra i suoi album più noti, Coconut oil.

Pussycat dolls very sexy. Si sono riunite durante la puntata di X Factor UK. Carmit Bachar, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts e Jessica Sutta, capitanate da Nicole Scherzinger, hanno mandato in visibilio i fans con il loro look e le loro mosse audaci.

Top e pitoni. Irina Shayk (quasi) senza veli, avvolta fra le gambe da un pitone. E la foto fa il giro del web, fra applausi e commenti arguti. La modella, ha avuto una relazione con Cristiano Ronaldo e con Bradley Cooper, da cui è nata la figlia Lea. Just married a Las Vegas. Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate nella chappel dedicata a tema Elvis Presley. Ashley, modella e attrice, nota per avere interpretato il ruolo di Hanna Marin in Pretty Little Liars, nei giorni scorsi ha fatto ingelosire la neo moglie Cara. Il motivo? Una foto senza veli, in bianco e nero, rigorosamente d’autore, postata sui social. Dapprima la osanna con un “ti amo”, poi, leggendo i commenti audaci dei numerosi fans e follower si ingelosisce.