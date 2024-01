Un governo, quello italiano, “ossessionato” dal tema immigrazione, che però non riesce a vedere l’emergenza emigrazione, quella che riguarda un numero sempre maggiore di italiani – soprattutto giovani, ma non solo – che decidono di lasciare lo Stivale per andare a cercare fortuna all’estero.

Questo è il concetto espresso da Elly Schlein, segretaria Pd, in un incontro con militanti dem.

“Questo governo è ossessionato dai migranti e non ha visto l’emigrazione di tanti ragazzi formati nelle nostre scuole e università che pagati con contratti e salari così bassi decidono di portare le proprie competenze e saperi altrove, perché qui non vedono futuro”.

Rivolgendosi a militanti e sostenitori ad un gazebo a Piombino, nella prima tappa della sua giornata di appuntamenti tra la Toscana e la Liguria, Schlein ha aggiunto: “Dobbiamo essere i più acerrimi nemici di quella paura di futuro che atterrisce le persone”.