NUOVA FIAMMA? | Leonardo Di Caprio avvistato con Meghan Roche in barca

Look estrosi ed estremi, la new entry del pantamutanda, nuove conquiste e amori in corso. Il giugno delle nostre celebrities non finisce mai di stupire

Outfit osè. Prove per un’estate bollente e maliziosa. Chiara Ferragni ha deciso di osare indossando il pantamutanda. I tagli ampi sui fianchi dei jeans creano un effetto ottico very osè. Eravamo abituati ai cut out, ai crop top, ai lace up, ai fiori, colori e luccichii dello swinwear firmato e perfino agli oblò strategici che incorniciavano inizi di decolté. Anni fa avevamo fatto perfino l’abitudine ai micro tanga che fuoriuscivano dai jeans a vita bassa. Il pantamutanda è una new entry della primavera-estate 2023. E le fasce trasparenti laterali che guarniscono la mise di Chiara Ferragni contribuiscono ancora di più all’effetto vedo-non-vedo. Anche Rita Ora lo ha aderito alla nuova moda. Farà tendenza?

Feeling I. Madalina Ghenea ha partecipato al Roland Garros. Sarà amore con Grigor Dimitrov? La modella era presente a Parigi durante il famoso torneo. Seduta sugli spalti per vederlo giocare, sembrava non avere occhi che per lui…La Ghenea ha deciso di voltare pagina dopo la breve relazione con Nicolò Zaniolo.

Feeling II. Grande feeling fra Victoria De Angelis dei Maneskin e Luna Passos. Victoria, l’acclamata bassista della band sulla cresta dell’onda, sta trascorrendo una vacanza a Formentera in sua compagnia. La Passos, di professione modella, ha sfilato per famosi brand come Yves Saint Laurent. Su instagram le foto delle due amiche, in atteggiamenti di grande intesa.

Feeling III. Nuova conquista per Leonardo Di Caprio. L’attore è stato avvistato in compagnia con Meghan Roche. E’ archiviata ormai da un anno la love story con Camilla Morrone, che arrivò al capolinea nell’estate 2022 e che fu seguita dalla frequentazione con Gigi Hadid. Attualmente il cuore di Leo è pronto a battere di nuovo per la modella 22enne Megan Roche. Fra le ex storiche del 48enne Di Caprio si annoverano Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Toni Garrn, Nina Agdal.

Amore in corso fra Lukaku e Megha Thee Stallion. Il centravanti dell’Inter Romelu Lukaku è fidanzato con la rapper americana vincitrice di 3 Grammy, Meghan Thee Stallion. A vederli insieme pare che l’intesa vada alla grande. Selfie con sorpresa. Alba Parietti posta un selfie in costume da Formentera e alle sue spalle rimane immortalato un uomo nudo. Su instagram il curioso scatto, che è diventato ben presto virale.

Cicogna sexy. Diletta Leotta si fa immortalare col pancione aspettando di arrivare all’altare con Loris Karius. Ed appare radiosa ed in forma splendida, Lo sbarco della cicogna, cioè il parto, è previsto per la metà di agosto. Diletta diventerà mamma di una bimba.

Compleanni doc. Heidi Klum compie 50 anni. Top model e testimonial del famosissimo brand Victoria’s Secret è sposata da quattro anni con Tom Kaulitz, 33enne della band Tokio Hotel.