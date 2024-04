Settimana ricca di impegni istituzionali a New York per la Sen. Francesca La Marca, eletta con il Pd nel Nord e Centro America.

Martedì, 16 aprile, la Senatrice ha partecipato ad un ricevimento organizzato dal Consolato Generale d’Italia a New York in occasione del 500° anniversario dalla “scoperta” della Baia di New York da parte di Giovanni Da Verrazzano, esploratore e navigatore italiano, che nel 1524 sbarcò sulle coste newyorkesi.

A fare gli onori di casa è stato il Console Generale, Fabrizio Di Michele. Oltre alla Senatrice, hanno partecipato al ricevimento un numero di esponenti di spicco come Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, una delegazione della Regione Sicilia, il giornalista, Alan Friedman, rappresentanze di COMITES e associazioni socioculturali presenti sul territorio.

Mercoledì 17 aprile, la Senatrice ha partecipato ad un pranzo di lavoro organizzato da GEI (Gruppo Esponenti Italiani) dove ha avuto l’occasione di confrontarsi con Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, su un numero di questioni come gli investimenti della Regione nelle relazioni economiche tra Stati Uniti e Italia. In qualità di presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’On. Fedriga ha inoltre illustrato le strategie per accrescere l’attrattività di questi territori verso i mercati esteri. Presenti all’incontro, oltre alla Senatrice, anche alcuni esponenti di spicco della filiera economica e commerciale italo-statunitense.

Successivamente all’appuntamento GEI, si è tenuta, presso la sede del Consolato, una presentazione, alla presenza del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, della nuova tratta aerea Palermo – New York, effettuata dalla compagnia NEOS. Un servizio aggiuntivo che aumenta i collegamenti dell’isola italiana con la Grande Mela e rilancia lo sviluppo della Regione Sicilia nei rapporti con gli Stati Uniti. Inoltre, il Sindaco e una delegazione della Regione Sicilia hanno illustrato le innumerevoli opportunità turistiche che l’isola e il capoluogo stesso offrono, concentrandosi anche sulla famosissima festa patronale di Santa Rosalia.

In seguito, si è arrivati alla firma di un Memorandum d’Intesa tra la National Italian American Foundation (NIAF) e la National Federation of Canadian Italian Business and Professional Association (CIBPA). Il Presidente della NIAF, Bob Carlucci, e il Presidente Nazionale della CIBPA, Gianni Leonetti, hanno firmato un accordo che impegna le rispettive organizzazioni in una serie di iniziative congiunte nel corso dei prossimi tre anni. Le principali aree di collaborazione delineate nel Protocollo riguardano il sostegno a cause benefiche in linea con la conservazione del patrimonio culturale italiano, la semplificazione del processo di cittadinanza per italo-americani e italo-canadesi, la promozione del “turismo delle radici” in Italia, l’organizzazione di scambi accademici e culturali tra Italia, Stati Uniti e Canada e la promozione incrociata dei risultati di importanti italoamericani e italocanadesi. A seguire, al ricevimento organizzato dalla NIAF, la Senatrice ha assistito alla proiezione del docufilm realizzato da Alan Friedman su Giovanni Da Verrazzano, inserito all’interno delle celebrazioni per il 500° anniversario della “scoperta”, un momento per riscoprire la storia di un grande navigatore.

La settimana si è conclusa, giovedì 18 aprile, con il Gala NIAF. Alla serata, organizzata dal Chairman Bob Carlucci e dal Presidente Robert Allegrini sono stati presenti oltre 700 ospiti, tra cui alcuni Ambasciatori e rappresentanti delle istituzioni come i già citati, Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Fabrizio Di Michele, Console Generale d’Italia a New York, Alan Friedman, Giornalista ed esperto di politica internazionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia è stata designata come regione d’onore dal NIAF per l’anno 2024, un insieme di eventi che si susseguiranno nel corso dell’anno con visite delle rispettive delegazioni nei due diversi territori.

Nel corso della serata, sono state premiate un numero di eccellenze come la Ceo & General Manager di “Terna S.pA.”, Giuseppina di Foggia, la Managing Director di “KKR”, Monica Mandelli e il President & CEO della “New York Building Congress”, Carlo Scissura. Un bel momento di condivisione e un appuntamento annuale organizzato dalla NIAF al quale non si può mancare.