Il campionato di Serie A è uno scrigno pieno di top player che restano i favoriti per gol e assist nelle scommesse online, proprio alla luce del Campionato Europeo queste statistiche sono interessanti e saranno tantissimi i protagonisti con le rispettive Nazionali.



Se Lautaro Martinez ha stracciato gli avversari nella classifica marcatori arrivando a 23 gol segnati e restando al top pur non segnando da due mesi, Vlahovic è in pole position per tentare la vittoria della classifica capocannonieri di Euro 2024 con la Serbia, ma non finisce qui.

Koopmeiners e Zirkzee i top player dell’Olanda



Questi due calciatori olandesi hanno disputato un campionato straordinario, Zirkzee con il Bologna ha segnato 11 gol e fornito 4 assist, adesso vede realizzarsi i suoi sogni di Champions e tra qualche settimana entrerà in campo con l’Olanda per scrivere la storia, mentre Koopmeiners ha messo a segno lo stesso score del suo compagno di Nazionale con l’Atalanta e già sta riscaldando i motori con la semifinale di Europa League.



Calhanoglu per la Turchia e Kvara per la Georgia



Il Turco è il miglior rigorista di Serie A ed è stata una pedina fondamentale per il trionfo dell’Inter in campionato con 11 gol e 3 assist, mentre il Georgiano deve dimenticare una stagione sofferta ma può rivendicare 10 gol e 6 assist con il Napoli.



Giroud e Thuram al top in Serie A e con la Francia agli Europei



Nelle quote calcio questi due giocatori stanno facendo faville, con il dubbio su Giroud se prenderà o no parte agli Europei, ma per le statistiche è un top player di Serie A: 13 gol e 8 assist per lui.



Thuram dopo aver vinto lo scudetto si prepara a trionfare anche con la Francia ed è un calciatore in uno stato di forma strepitosa con i suoi 12 gol e 7 assist in campionato.



De Ketelaere e Lukaku i top player del Belgio



Il bomber della Roma sta vivendo una stagione di alti e bassi, tuttavia lo score di 11 gol e 3 assist è incoraggiante alla luce degli Europei, inoltre, Lukaku può ancora dire ancora la sua in Europa League.



De Ketelaere è rinato nell’Atalanta ed è ancora protagonista in Europa. Lo score di questo calciatore in campionato è ottimo: 7 gol e 6 assist per lui.



Ecco i top player italiani di Serie A



Il problema che Spalletti dovrà risolvere con la Nazionale Azzurra è quello del reparto offensivo, anche se non ci sono veri bomber italiani di razza in Serie A sono tantissimi i calciatori di qualità amanti del gol.



Orsolini e Pinamonti guidano la classifica con 10 gol in campionato, seguono Scamacca e Berardi a quota 9 reti. Tra i goleador italiani si sono distinti anche Politano e Colpani a quota 8 reti, mentre Lorenzo Pellegrini e Chiesa viaggiano a quota 7 gol in campionato, a pari merito con Lucca e Bonaventura.



A quota 6 gol ci sono Immobile, Retegui e Candreva: insomma, sono diverse le carte che Spalletti potrà giocare a Euro 2024 per difendere il titolo dei campioni in carica.