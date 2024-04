Si è tenuto lo scorso 26 aprile, al Drury Lane Theatre & Events di Chicago, negli USA, l’evento del Comitato Civico Congiunto degli Italo-Americani divisione donne (JCCIA), che celebrava il suo evento annuale. Per l’occasione, e in concomitanza alla sfilata di moda, il Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) ha premiato due ragazze meritevoli assegnando loro due borse di studio finanziate dal vicepresidente MAIE, Vincenzo Odoguardi.

L’evento, organizzato dalla Divisione delle Donne della JCCIA, guidato dalla Presidente Rose Mary Ranallo e dalla Vice Presidente Carmela Capriati, è stato una testimonianza dell’impegno della comunità verso l’istruzione e l’empowerment femminile.

Tra gli ospiti di prestigio c’erano Pat (Pasquale) Capriati, Coordinatore MAIE per il Midwest, e Giuseppe Cacace, Coordinatore MAIE per l’America Centrale e i Caraibi. Ad aggiungere al fascino dell’evento è stata la presenza di Priscilla Presley, moglie del leggendario cantante Elvis Presley.

Durante la serata, si è enfatizzata l’importanza dell’istruzione e gli sforzi instancabili della comunità italoamericana nel sostenere i giovani talenti.

La presidente del JCCIA, Rose Mary Ranallo, nel suo discorso introduttivo ha espresso gratitudine a tutti i sostenitori che hanno reso possibile l’evento e sottolineato l’importanza delle borse di studio per plasmare il futuro delle giovani donne.

Anche la vicepresidente Capriati ha elogiato le beneficiarie delle borse di studio per i loro traguardi e le ha incoraggiate a perseguire l’eccellenza.

Infine, i riflettori si sono accesi su sei studentesse i cui sacrifici e successi si sono distinti. Natalia Rita Fiore, Isabella Judeh, Kate Josephine Nigrelli, Sofia Francesca Ranallo, Destina Mia Sarussi e Havley Nicole sono state celebrate per il loro impegno accademico, le attività extrascolastiche e le aspirazioni future.

Le due beneficiarie delle borse di studio sono state Natalia Fiore, che ha scelto la Elmhurst University per studiare infermieristica, e Isabella Judeh, che studierà invece alla Villanova University ingegneria chimica.

“In un mondo in cui l’istruzione rappresenta la chiave per sbloccare infinite possibilità, iniziative come le borse di studio MAIE fungono da fari di speranza, illuminando il cammino per le future generazioni affinché possano lottare e conseguire successi. Mentre la serata ricca di eventi volgeva al termine, il legato di empowerment e generosità persisteva, promettendo un futuro più radioso per le giovani menti piene di speranza”, ha spiegato Giuseppe Cacace, coordinatore del MAIE.