In occasione della tappa cilena della Nave Scuola della Marina Italiana, Amerigo Vespucci, che sarà aperta al pubblico presso il porto di Valparaíso dal 26 aprile al 1º maggio, l’Ambasciata italiana a Santiago de Cile ha lanciato proprio per il 1º maggio la “Giornata delle Radici”, che si terrà presso la Scuola italiana Arturo dell’Oro.

La giornata sarà inaugurata dall’Ambasciatrice Valeria Biagiotti e dal comandante della Vespucci Giuseppe Lai.

Attualmente in CILE risiedono circa 82.000 connazionali in possesso della cittadinanza italiana e regolarmente iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire). Ma si stima che gli italodiscendenti, e quindi potenzialmente in grado di richiedere la cittadinanza, siano circa 500.000.