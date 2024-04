Desidero augurare pubblicamente buon lavoro a tutti coloro che parteciperanno ai congressi MAIE che si terranno in Cile e in Argentina nel fine settimana. Sabato 27 aprile, a Santiago, e domenica 28 a Lomas de Zamora, si scatterà la fotografia dell’attuale situazione che riguarda gli italiani nel mondo – in particolare, naturalmente, quella dei connazionali residenti nei due Paesi sudamericani – e si programmerà il futuro insieme.

Buon lavoro, dunque, al presidente MAIE Ricardo Merlo, che presiederà i due eventi, ai parlamentari MAIE, ai coordinatori d’area e di Paese, ai dirigenti e ai delegati. Siamo l’unica forza politica che non smette mai di stare sul pezzo, di portare avanti il lavoro a favore degli italiani all’estero sul territorio e nelle sedi istituzionali italiane. Per noi del Movimento Associativo le elezioni sono sempre state soltanto una tappa nel percorso di crescita e sviluppo dell’unico movimento mondiale che si batte per la difesa dei diritti e degli interessi dei connazionali residenti oltre confine.

Anche in America Centrale di recente abbiamo organizzato iniziative MAIE, coinvolgendo la comunità in eventi conviviali. E’ il caso, per esempio, del MAIE Costa Rica, che pochi giorni fa ha messo in piedi un incontro con gli italiani ivi residenti, tra prelibatezze della cucina e dell’enogastronomia italiana, promuovendo dunque i rapporti umani e sociali all’interno della comunità ma anche la nostra cucina e il nostro made in Italy, che poi sono parte della cultura italiana.

Fin da ora posso annunciare, inoltre, che a maggio si terrà il congresso MAIE Guatemala, per rafforzare ulteriormente il nostro network a livello locale e per ascoltare la voce e le richieste degli italiani ivi residenti. Porteremo la loro voce a Roma, con la preziosa collaborazione dei nostri parlamentari. All’appuntamento in Guatemala, oltre al sottoscritto e a tutti i coordinatori del MAIE GT, ci sarà anche il presidente Merlo, che presiederà il congresso.

Continueremo così, in Centro America, nei Caraibi ma soprattutto negli USA e in Canada, proprio lì dove risiede il maggior numero di italiani iscritti all’AIRE. Già nelle prossime settimane saremo in grado di annunciare i primi importanti appuntamenti targati MAIE negli States. Fermi mai, avanti così.

*vicepresidente MAIE