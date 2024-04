Vito Fagiolino, Coordinatore di Forza Italia in Germania e Consigliere Comunale CDU a Groß-Zimmern, in una nota dichiara: “Le elezioni europee sono ormai prossime: c’è bisogno di affermare, ancora una volta, i valori popolari, liberali, democratici ed europeisti della grande famiglia del Partito Popolare Europeo, di cui la Cdu e Forza Italia sono, rispettivamente nei propri paesi di origine, rappresentanti”.

“La sfida del giugno prossimo – prosegue l’azzurro – è fondamentale per il nostro continente: c’è bisogno di una guida forte e responsabile, che possa affermare i valori in cui crediamo, costruiti dai padri fondatori della Ue con grande impegno ed abnegazione. Dobbiamo farlo mai come adesso, in un momento storico cruciale, in cui la nostra Europa è in difficoltà, scossa da venti di guerra vicini a noi mai come nel recente passato.

Una situazione, questa, che rende necessario rafforzare anche la nostra economia, puntando su crescita e sostenibilità al tempo stesso”.

“Da coordinatore di Forza Italia Germania – conclude Fagiolino – desidero esprimere il mio augurio a tutti i candidati del nostro partito, di raggiungere la miglior affermazione possibile nella prossima tornata elettorale. Un plauso, in particolare, va all’onorevole Lucia Vuolo, che ha saputo, nella legislatura che ormai volge al termine, saper rappresentare al meglio i territori e le loro istanze”.