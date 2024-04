Fine settimana di appuntamenti importanti per il Movimento Associativo Italiani all’Estero, ai quali saranno presenti il Presidente Ricardo Merlo, il Vicepresidente Mario Borghese, il Coordinatore per l’Argentina On. Franco Tirelli e il Coordinatore per tutta l’America Latina, Mariano Gazzola.

A Lomas de Zamora sarà presente anche Claudio Zin, vicepresidente MAIE argentina.

L’organizzazione dei due eventi, a livello locale, è a carico dei coordinatori Curelli e Pinto.

Sabato 27 aprile congresso MAIE Cile a Santiago, capitale del Paese sudamericano. Domenica 28 congresso MAIE in Argentina, a Lomas de Zamora, valido per tutta la circoscrizione consolare.

Ricardo Merlo, fondatore e presidente MAIE, presiederà i due eventi.

“Non ci sono in vista appuntamenti elettorali importanti per quanto riguarda gli italiani d’oltreoceano, ma come MAIE noi non ci fermiamo, continuiamo a lavorare sul territorio e a difendere senza se e senza ma i diritti dei nostri connazionali”, si legge in una nota del Movimento.

“L’ex Sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo – oggi membro del Comitato direttivo del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero – continua ad essere saldamente al timone del MAIE e a portare avanti il lavoro a favore della collettività italiana, anche stando fuori dal Palazzo. Crediamo sia proprio questo il modo migliore, più genuino, di portare avanti una Politica con la P maiuscola. Mentre altri continuano a dormire, il MAIE prosegue nelle sue battaglie a favore degli italiani all’estero, ovunque siano nel mondo. Questo spiega il perché dei risultati politici che il MAIE raccoglie prima durante le elezioni e poi sui tavoli istituzionali di Roma”.